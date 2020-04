Bruno e Marrone e Péricles farão lives nesta quinta-feira

Com o cancelamento de shows devido à pandemia no novo coronavírus, os cantores têm procurado maneiras de continuar suas apresentações respeitando o isolamento social, por meio das lives transmitidas no YouTube. E nesta quinta-feira, 9, os principais “shows” são do cantor Péricles e da dupla sertaneja Bruno e Marrone.

O show de Péricles irá ocorrer às 20h, com transmissão pelo seu canal no YouTube. Em sua conta no Twitter, o cantor também deu um alerta para evitar que pessoas assistam à live por outros canais: “Assegurem-se que estão assistindo pelo [canal] oficial do artista. Faz toda diferença pra gente e também na qualidade para vocês”.

Já a apresentação da dupla sertaneja Bruno e Marrone ocorrerá às 21h, e também será transmitida pelo canal no YouTube dos cantores. “E aí, alguém ansioso pra amanhã? Nós estamos e com muita vontade de interagir com vocês”, diz publicação na quarta-feira, 8, no Instagram da dupla.

Além disso, para quem procura outros gêneros musicais, também serão realizadas lives pelo DJ Pedro Sampaio, às 20h, e pelo MC WM, às 18h. A cantora estadunidense Alicia Keys também fará uma transmissão ao vivo às 21h, horário de Brasília, na conta no Twitter da empresa Verizon.