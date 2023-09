Péricles avalia carreira e prepara álbum com homenagem a Rita Lee: ‘Não gosto de me sentir estacionado’

Ingrid Rodriguesi Ingrid Rodrigues - https://istoe.com.br/autor/ingrid-rodrigues/ 21/09/2023 - 15:21 Compartilhe

Péricles está preparando novidades para o repertório e promete atender aos desejos do público. Após um ano e meio sem lançar um projeto de estúdio, o cantor divulgou “Ainda Me Iludo”, que em um mês registrou 1,1 milhão de visualizações no YouTube. Tal faixa, em conjunto com “Daquele Jeitão”, dá início ao próximo álbum do artista, “Calendário”.

Ao longo dos próximos meses de 2023, ele lançará outras cinco canções inéditas, além da regravação de “Desculpe o Auê”, de Rita Lee. A interpretação da faixa mistura bossa nova e samba. Além de uma forma de homenagear a rainha do rock nacional, a ideia foi pensada para transmitir a mensagem da letra ao público do cantor. “Muitas pessoas gostariam de dizer o que essa música diz. O trabalho que eu procuro fazer tem isso de ser porta-voz de muita gente que, às vezes, não tem iniciativa”, comenta Péricles.

O novo álbum reafirma a versatilidade do artista, misturando ritmos sem perder a essência do samba, sua marca registrada em 37 anos de carreira. Segundo ele, atendendo aos pedidos de fãs, “Calendário” será composto desde faixas “sofrências” até canções mais dançantes e reflexivas. “Ouço muito o que meu público diz e pesquiso muito. Na escolha do repertório a gente [ele e a equipe] procura fazer, de fato, algo voltado para os nossos fãs. A ideia é agradar o máximo de pessoas”, explica.

O cantor entende que a estratégia ajuda a promover o sucesso, entretanto, garante que é preciso equilíbrio para manter a originalidade. “Queremos sempre buscar um caminho próprio, não seguir uma tendência e nem sermos pretensiosos ao ponto de falarmos que ‘vão nos seguir daqui para frente’. O que a gente tem procurado fazer é trilhar o nosso caminho da melhor maneira, fazendo aquilo que a gente acredita e que o nosso fã espera”, reflete.

Compositor de várias canções de sucesso, Péricles assinou apenas a faixa-título do álbum, em parceria com seu filho Lucas Morato e seu sobrinho Clayson Leandro. Contudo, ele é o único artista a interpretar as canções. Após o lançamento do projeto, o cantor planeja uma turnê.

Avaliando a carreira, Péricles diz estar vivendo um dos melhores momentos da trajetória profissional. Para ele, o motivo do sucesso, que o faz um artista sempre relevante no meio e popular entre diferentes gerações, é a versatilidade.

“Eu não gosto de me sentir estacionado. Acho que a gente tem sempre algo para aprender, algo a buscar. Não quero jamais ter o sentimento de que cheguei no meu limite, isso não seria sadio para a minha maneira de pensar, e eu também não estaria passando uma mensagem positiva para os fãs, que gostam de mim e sempre esperam ser surpreendidos pelo meu trabalho”, avalia o cantor.

