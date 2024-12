Perícia trabalha na identificação das vítimas de acidente aéreo em Gramado

O IGP (Instituto Geral de Perícias) trabalha na identificação das vítimas do acidente aéreo em Gramado, Rio Grande do Sul. Um avião de pequeno porte caiu na manhã de domingo, 22, na Avenida das Hortênsias, quando sobrevoava a região com destino a Jundiaí, no interior de São Paulo. Havia 10 pessoas a bordo e todas morreram.

Ao site IstoÉ, o delegado Gustavo Barcellos, responsável pelo caso, informou que as buscas concentram-se na localização de vestígios humanos em razão da explosão que ocorreu após a queda da aeronave. “A perícia está recolhendo o que temos de fragmentos aqui, para depois buscar pela individualização de cada um desses fragmentos”, completou.

Por meio de uma publicação nas redes sociais, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) afirmou que 17 pessoas ficaram feridas, sendo duas delas em estado grave. Além disso, prestou condolências aos familiares das vítimas e reforçou “o compromisso das forças de segurança do Estado de acompanhar de perto o desenrolar desse caso”.

Em entrevista coletiva dada na tarde, o governador gaúcho afirmou que a lista oficial dos passageiros da aeronave não foi divulgado e que estavam presentes a família do proprietário e do piloto do avião, o empresário Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi.

A aeronave colidiu contra a chaminé de um prédio e, depois, sobre o segundo andar de uma residência até cair em cima de uma loja de móveis que não tinha ocupantes no momento.

A queda causou um incêndio na Avenida das Hortênsias, uma das principais da cidade. Segundo a Defesa Civil, o acidente deixou “múltiplas vítimas”. Entre as duas pessoas em terras que ficaram gravemente feridas por conta de queimaduras, uma delas é a proprietária da pousada que foi atingida e a segunda uma hóspede.

O Corpo de Bombeiros informou que o incêndio foi controlado e algumas pessoas tiveram de ser encaminhadas a um hospital da região por inalarem fumaça.