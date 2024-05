Perícia contratada por Ana Hickmann aponta responsável por 48 assinaturas falsificadas

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/05/2024 - 15:30 Para compartilhar:

Ana Hickmann contratou uma perícia grafotécnica particular para analisar documentos em seu nome, mas que não teriam sido assinados por ela. De acordo com o resultado da auditoria, foram encontrados 48 documentos com assinaturas falsificadas.

A perícia atesta que 48 assinaturas falsificadas foram feitas por Claudia Helena dos Santos, ex-agente da apresentadora e braço direito do ex-marido da apresentadora, o empresário Alexandre Correa.

De acordo com o documento ao qual IstoÉ Gente teve acesso, o Instituto Del Picchia identificou que todas as assinaturas são da mesma pessoa. A auditoria realizou um estudo minucioso em contratos firmados com bancos, além de cheques e outros.

O instituto também afirma que “Claudia Helena dos Santos realizava as imitações de forma tão costumaz e despreocupada, que praticamente ‘criou’ uma assinatura para ser atribuída a Ana Lúcia Hickmann. Ela colocou nas suas ‘obras’ elementos não somente de sua grafia, mas até de sua própria assinatura”, diz o laudo pericial.

Os documentos analisados, que comprovam a falsificação, contam com a assinatura de Alexandre Bello Correa, o que demonstraria ser do conhecimento do empresário as ações de Claudia.

O resultado da perícia grafotécnica foi entregue ao DEIC, que instaurou um inquérito policial para investigação

Ana Hickmann e Alexandre Correa se separaram em novembro de 2023, logo após a apresentadora denunciar o então marido por lesão corporal e violência doméstica. O caso teria acontecido na casa da família, em Itu, no interior de São Paulo. A partir de então, Hickmann passou a não mais contar com o apoio de Cláudia Helena. Ela trabalhou com a apresentadora por cerca de 13 anos.