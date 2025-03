Perícia comprova que assinaturas atribuídas a Ana Hickmann são falsas

Uma perícia grafotécnica judicial comprovou que assinatura atribuída à Ana Hickmann em um contrato com o Banco do Brasil é falsa. A adulteração diz respeito a uma divida de contrato firmado em setembro de 2022, em que a instituição cobrava mais de R$ 1,2 milhão da apresentadora.

De acordo com advogados de Hickmann, perícia foi solicitada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo após comprovação de evidências de falsificação. Ao total, 11 documentos originais da apresentadora foram utilizados como comparação.

Em outro episódio, a falsificação de outras 10 assinaturas em diversos contratos, inclusive em outros bancos, também já foram confirmadas pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC).

“Já foi periciado e a conclusão é de que as assinaturas da apresentadora são, irrefutavelmente, falsas. O Bradesco decidiu não seguir com uma cobrança contra a apresentadora após reconhecer a falsidade da assinatura”, afirma a defesa da famosa.

Em um outro processo envolvendo o mesmo banco, o juiz determinou a suspensão de todas as ações até a conclusão da investigação, considerando os laudos que atestam as falsificações. Recentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo também optou por suspender um processo envolvendo o Banco Safra até a decisão final do caso