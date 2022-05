“Pergunta para o Sachsida”, diz Bolsonaro sobre troca de comando na Petrobras

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente Jair Bolsonaro disse neste domingo que caberá ao novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, deliberar sobre uma possível troca no comando da Petrobras.





“Pergunta para o Adolfo Sachsida, ele é o ministro de Minas e Energia e trata disso”, disse Bolsonaro quando questionado por um jornalista se o presidente da Petrobras –José Mauro Coelho, nomeado ao cargo em meados de abril– será trocado.

“Todos os ministros eu dou carta branca para fazer valer aquilo que ele acha melhor para o seu ministério, para melhor atender a população”, disse Bolsonaro em Brasília, em transmissão divulgada em sua conta no Facebook.

Perguntado se está satisfeito com o desempenho de Coelho, Bolsonaro afirmou que “ele está há 30 dias lá” e voltou a criticar o que considera lucro elevado da estatal, repetindo avaliação que a margem de lucro da empresa é “um estupro”.

Sachsida, bolsonarista convicto e um dos principais assessores do ministro da Economia, Paulo Guedes, foi alçado a ministro na semana passada em substituição a Bento Albuquerque, Almirante da Marinha que estava no cargo desde o início do governo.

A troca ocorreu em meio à insatisfação declarada do presidente com reajustes de preços de combustíveis pela Petrobras.

Na sexta-feira, Bolsonaro disse esperar que a troca do ministro de Minas e Energia possibilite “mexer” na Petrobras de modo a fazê-la cumprir seu papel social.

