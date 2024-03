Perfume com nome de Jair Bolsonaro é anunciado; confira produtos com nome do ex-presidente

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/03/2024 - 14:52 Para compartilhar:

O maquiador Agustín Fernandez, responsável por vender linhas de cosméticos de Michelle Bolsonaro e pela maquiagem da ex-primeira-dama, anunciou um perfume com o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na quarta-feira, 6. A ideia é de que o item seja lançado no aniversário do político, que ocorre no dia 21 de março.

Entretanto, o produto não é o primeiro que carrega o nome do ex-presidente e diversos outros itens como calendários, botinas, canecas, bandeiras, facas e até mesmo kits de festa já foram vendidos com a temática bolsonarista.

De acordo com Agustin Fernandez, o perfume marca o “início de uma nova era”, com a venda de um item que seria dedicado ao indivíduo descrito pelo maquiador como “homem que mais admiramos”. Entretanto, informações relativas ao odor da fragrância ou que substâncias a compõem não foram divulgadas.

Apesar de viralizar recentemente, este não é o único produto com o nome do ex-presidente. O Zanline Bazar e Utensílios anunciou uma faca de churrasco com uma imagem de Jair Bolsonaro marcada a laser, um cabo que possui ilustrações de uma metralhadora e uma bandeira do Brasil, e uma bainha. O item é vendido por R$ 399 e é chamado de “Faca Mito”. Segundo a marca que anuncia o artefato, o objeto é produzido artesanalmente e cada peça vendida é única e exclusiva.

Outros produtos

A “Botinas Bolsonaro” é uma marca de calçados feita por apoiadores do ex-presidente, que recebeu a autorização do político para poder utilizar tal nome. A companhia vende diversos produtos batizados como “Chinelo Crocs Bolsonaro Puro Mito” e “Tênis Patriota Style”, que variam de preços de R$ 99 a R$ 329. O registro da empresa é de abril de 2023 e os sócios proprietários são Lorena Montalvão Batista, Marcel Henrique Stefens e Ricardo Vidal de Oliveira.

Entretanto, a marca não é a única forma que Jair Bolsonaro encontrou de expor o seu nome em produtos. Em fevereiro de 2023, foi anunciada por Eduardo Bolsonaro, filho do político, a “Bolsonaro Store”, que vende bandeiras, calendários, cadernos, livros e até mesmo um kit de festa do ex-presidente da República. Entre os produtos também podem ser encontradas canecas, porta-cartões e um quadro do antigo chefe de estado, disponível por R$ 64,90.

O calendário de 2024 do ex-presidente, que pode ser encontrado no formato de mesa ou de parede, é anunciado pelo valor de R$ 59,90 e traz imagens de Jair Bolsonaro sem camisa e também da época em que o político serviu ao exército brasileiro. O livro “Jair Bolsonaro: O Fenômeno Ignorado” é visto entre os destaques da loja virtual e promete trazer em detalhes a história de como uma das figuras “mais desprezadas” chegou à posição de chefe do executivo.

Além da Bolsonaro Store, que possui o intuito de manter viva a imagem do ex-presidente, existe também a linha de cosméticos de Michelle Bolsonaro, que vende cremes com a promessa de rejuvenescer a pele. Os produtos são uma parceria com o maquiador Agustin Fernandez e custam em média R$ 149,90, incluindo um hidratante facial, sabonete, máscara facial e sérum facial.

