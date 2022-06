Perfil mostra vestido de Marilyn Monroe danificado após ser usado por Kim Kardashian

A aparição de Kim Kardashian usando um vestido de Marilyn Monroe foi um dos destaques do Met Gala de 2022. Isso porque a peça é um vestido original que estava exposto em um museu. Agora, de acordo com o perfil The Marilyn Monroe Collection, o vestido está “permanentemente danificado”.

A publicação, compartilhada nesta segunda-feira (13), mostra o “antes e depois” do icônico vestido. Nela, é possível perceber a falta de cristais e até rasgos na área do zíper. “Valeu a pena?”, questionaram.





Os fãs da artista ficaram surpresos com o estrago causado. “Eu sinto vontade de chorar… sem palavras”, escreveu uma fã. “Quebra meu coração”, escreveu outra. “Algumas coisas não são apenas sobre dinheiro. Que vergonha para todos os envolvidos que participaram dessa farsa!”, analisou um seguidor.

Na época, o Ripley’s Believe It or Not!, museu responsável pela conservação do vestido, afirmou que protegeu o vestido da melhor forma. “Basicamente, tivemos muitas conversas com Kim e sua equipe e colocamos muitos requisitos em segurança e com o manuseio do vestido”, pontuaram. “Sempre garantimos que, a qualquer momento, sentíamos que o vestido corria perigo de rasgar ou nos sentíamos desconfortáveis ​​com qualquer coisa, sempre tínhamos a capacidade de dizer que não continuaríamos com isso”, finalizaram.