Perfil fake de Denílson cobra dívida de Belo durante live: “Só falta pagar o que deve”

O cantor Belo realizou na noite de ontem (22), um show live em sua casa e o assunto que deu o que falar durante a transmissão foi sobre a dívida que ele tem com o ex-jogador Denílson.

Belo foi cobrado pelos seguidores pela dívida no valor de R$ 5 milhões que ele tem com o comentarista esportivo há 20 anos, devido Denílson ter comprado os direitos do Soweto e acusou o então vocalista de ter deixado o grupo sem pagar uma indenização. A briga corre na Justiça e Belo chegou a ter bens bloqueados . Ele e Denílson estariam negociando um acordo.

“Você vai pagar o Denílson?”, perguntou um internauta.

Além da interação do público, um comentário de um perfil fale de Denílson gerou ainda mais polêmica sobre o caso .”Só falta pagar o deve”, escreveu.