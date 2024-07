Perfil do Brasileirão no X ‘esquece’ o Botafogo na classificação e gera brincadeiras na web

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/07/2024 - 0:02 Para compartilhar:

O derbi paulista Palmeiras x Corinthians fechou a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com mais uma rodada encerrada, o perfil da competição publicou a classificação atualizada no X (antigo Twitter). Porém, uma gafe na imagem acabou fazendo a tabela viralizar. O Botafogo, atual terceiro colocado com 24 pontos, foi ‘esquecido’ e substituído pelo nome do Red Bull Bragantino, deixando a equipe carioca fora dos 20 nomes.

Apesar do administrador da conta ter apagado a publicação, a internet não perdoa e o print da tabela errada foi logo compartilhado com usuários fazendo piadas e achando graça da situação.

a página OFICIAL do Brasileirão é uma PIADA de mau gosto os cara simplesmente tinham ESQUECIDO do Botafogo na tabela KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK https://t.co/CKVzOw4741 pic.twitter.com/8az2oRVEeH — Papos (@paposfut) July 2, 2024

🐓| Botafogo apos zerar o campeonato brasileiro Foi em busca de um desafio maior em outra liga… https://t.co/uMdCGiChPx pic.twitter.com/R1BWwCaFy7 — Brasileirão da Opressão (@brasileiraoopre) July 2, 2024

Tabela sem o Botafogo em primeiro faz todo o sentido. Mas isso aqui já é bullying. https://t.co/NMQzjyPiTE — Luiz Filipe Carneiro (@luizfilipecm) July 2, 2024