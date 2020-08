Perfil do Atlético-GO provoca Flamengo, mas presidente reprova brincadeira: ‘Sempre prego o respeito’ Dragão venceu o Rubro-Negro por 3 a 0 na segunda rodada do Campeonato Brasileiro

Após a vencer com facilidade o Flamengo por 3 a 0 no Estádio Olímpico de Goiânia, o perfil oficial do Atlético Goianiense fez uma brincadeira com o rival. Com uma leve cutucada, o clube brincou e desafiou o Liverpool, algoz do clube carioca na final do Mundial de 2019.

– Pode vir, Liverpool! – brincou o perfil.

Como as brincadeiras no futebol brasileiro nas redes sociais estão sendo cada vez mais comuns, muitos torcedores, inclusive do Flamengo, levaram na brincadeira e com bom humor. Mas o próprio presidente do clube reprovou a brincadeira. Através de sua conta no Twitter, Adson Batista prezou respeito pelo adversário e afirmou que não aprova esse tipo de atitude.

– Eu como presidente do Atlético Goianiense não aprovo essa atitude, eu sempre prego o respeito e sei que futebol não funciona assim. Humildade e pé no chão sempre! O Flamengo é um dos maiores clubes do mundo e sempre terá nosso respeito – afirmou.

