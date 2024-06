Perfil de Rita Lee divulga áudio da cantora para Gilberto Gil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2024 - 18:33 Para compartilhar:

Rita Lee gostava de enviar áudios aos amigos. Em um deles, que circulou nas redes sociais em 2022, a cantora anuncia a Elza Soares que fez uma música inspirada na amiga: “Elza, minha deusa! Aqui é Rita Lee, sua súdita. É que meu santo baixou e escreveu uma letra pra louvar você”, dizia. Nesta quinta, 27, os fãs de Rita puderam ouvir a voz da cantora novamente, em uma mensagem ao amigo Gilberto Gil.

O áudio foi compartilhado em comemoração ao aniversário de 82 anos de Gil, no último dia 26.

“Ei, Gilberto Gil, aqui é comadre Rita! Estou passando para te dizer que amo você desde que eu te vi, desde que eu te ouvi, desde que aprendi coisas com você que eu nunca esqueci. Nunca esquecerei”, declara a cantora ao amigo. “Te amo muito, Deus te abençoe. Saúde física, mental, espiritual, psicológica, e o mundo inteiro para você. Te amo, o universo é teu”, finaliza. Ouça aqui

‘Bem perto de Gilberto’

Gilberto Gil e Rita Lee são amigos desde os anos 1960. Ela costumava dizer que o amigo a apresentou para um conceito de brasilidade que ela desconhecia – e ficou apaixonada.

Gil tocou com os Mutantes Domingo no Parque, em 1967, na icônica apresentação no Festival de Música Popular Brasileira. Juntos, ajudaram a formar a Tropicália, ao lado de Caetano Veloso, Gal Costa, Tom Zé Torquato Neto, entre outros. Em 1977, Gil a convida para fazer o show Refestança, que virou álbum ao vivo.

Desde então, a amizade de Rita e Gil cresceu para além da música: A cantora convidou Gil para ser padrinho de seu primogênito, Beto Lee. Por isso, sempre se tratavam por “compadre e comadre”.

“Ele sempre me tratou como ‘protegida’”, contou Rita, em entrevista ao Instituto Gil. “Era um irmão mais velho que me mostrou um Brasil colorido que eu pouco conhecia. Foi com ele que aprendi que era proibido proibir.”

Gil também já se declarou para a amiga em diversas ocasiões. Em 2023, após a morte da cantora, disse: “Rita reuniu milhões com seu canto extraordinário e sua capacidade extraordinária de ironizar o grotesco do mundo. Rita é uma imensidão.”