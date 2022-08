Perfil de Neymar no Twitter curte postagens com críticas a Mbappé após pênalti perdido em goleada

Parceria Lance & IstoÉ 13/08/2022 - 23:58 Compartilhe

Na tarde deste sábado, o Paris Saint-Germain aplicou mais uma goleada no Campeonato Francês. Com dois gols de Neymar, o PSG venceu o Montpellier por 5 a 2, e a partida ficou marcada também pelo pênalti perdido por Mbappé, quando o jogo ainda estava com placar zerado.

Aos 22 minutos do primeiro tempo de jogo, o PSG teve um pênalti a seu favor para abrir o placar e Mbappé foi para cobrança. O atacante francês desperdiçou a chance e parou nas mãos do goleiro Omlin. Mais tarde, aos 44 minutos, o PSG teve mais uma penalidade para cobrar, e dessa vez Neymar converteu e fez o segundo da equipe na partida.

Nas redes sociais, torcedores dispararam críticas ao atacante francês e exaltaram a qualidade de Neymar para ser o cobrador de pênalti oficial do PSG. No Twitter, o perfil oficial do craque brasileiro curtiu alguns tweets com críticas a Mbappé.

– Agora é oficial, Mbappé é quem bate os pênaltis no PSG. Claramente isso é coisa de contrato, pois em nenhum clube do mundo que tenha Neymar, ele seria o segundo cobrador, nenhum!! Parece que por causa do contrato Mbappé é o dono do PSG – diz um tweet curtido pelo perfil de Neymar.

Após a partida, o técnico do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, falou sobre a ordem dos batedores oficiais de pênaltis na equipe. Segundo ele, a determinação é que Mbappé seja o cobrador principal.

– A ordem foi respeitada nessa partida. Kylian era o primeiro batedor, Neymar bateria o segundo. As escolhas foram respeitadas – destacou Galtier.

A afirmação de Galtier também foi alvo de uma crítica no Twitter e o perfil oficial de Neymar também curtiu a ‘cornetada’ no treinador.

– Hoje, no jogo do PSG, Neymar fez o gol e HUMILHOU o goleiro (mais uma vez) na cobrança do pênalti. Já Mbappé, bateu MUITO mal e perdeu. Após o jogo, o treinador disse que Mbappé será o principal batedor do time na temporada. Um absurdo! – diz outro tweet.​

