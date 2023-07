Perfil de Marília Mendonça faz post para celebrar 28 anos da cantora

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/07/2023 - 11:32 Compartilhe

O perfil oficial de Marília Mendonça compartilhou um vídeo para celebrar os 28 anos da cantora, que seriam comemorados no sábado, 22.

“Feliz aniversário rainha Marília Dias Mendonça”, diz a legenda da publicação.

A postagem é composta de vários momentos da vida de Marília, morta em 2021 em um acidente aéreo. Na edição são mostrados desde vídeos da infância da cantora até os que mostram ela tocando violão e cantando em sua casa e brincando com seu filho Léo.

“Uma menina que sorri com o olhar. Uma mulher que aconselha com o exemplo”, apontou a legenda do vídeo.

