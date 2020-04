Perfil de liderança! Veja jogadores que podem virar bons técnicos no futuro

Quando a aposentadoria bate na porta, muitos jogadores cogitam a possib30ilidade de virar técnico. Entre as qualidades para se tornar um treinador de sucesso, se destaca o perfil de liderança dentro do vestiário. O LANCE! preparou uma galeria com diversos nomes com este perfil que podem seguir a carreira na beira do campo futuramente.