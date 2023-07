Perfil de Kanye West no Twitter é reativado após suspensão por incitar violência

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/07/2023 - 21:13 Compartilhe

Kanye West está de volta ao Twitter. A conta do rapper, que foi suspensa em duas ocasiões no fim do ano passado, está novamente acessível ao público da plataforma neste domingo, 30.

Em 9 de outubro de 2022, Kanye West teve sua conta bloqueada por conta de uma violação das regras da rede social, segundo o Twitter. Pouco depois no dia 28 de outubro, após a aquisição da plataforma por Elon Musk, seu perfil foi reativado.

Semanas depois, em 2 de dezembro, o rapper voltou a ter sua conta suspensa por incitar a violência, em anúncio feito pelo próprio Elon Musk. Na ocasião, o músico postou uma foto de uma suástica nazista fundida a uma estrela de David, símbolo judaico.

“Fiz o melhor que pude. Apesar disso, ele voltou a descumprir nossa regra contra incitação à violência. A conta será suspensa”, explicou o dono da rede social na ocasião.

Kanye West criou sua conta no Twitter em julho de 2010 e atualmente conta com cerca de 31,6 milhões de seguidores.

