Perfil de Bolsonaro em rede social é invadido e posta falsa criptomoeda

O perfil do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no X (ex-Twitter) foi hackeado na noite de quinta-feira, 23. Publicações sobre o suposto lançamento de uma criptomoeda foi divulgado junto a fotos de Bolsonaro ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O filho do ex-presidente, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), usou o perfil dele para alertar os seguidores sobre o caso. “A conta do twitter de @jairbolsonaro foi invadida e roubada. Iniciado processo de tentativa de recuperação da mesma”, escreveu o parlamentar.



Até o momento, Carlos não informou se o acesso a conta foi recuperado. No entanto, as postagens sobre a criptomoeda já não estão mais disponível na página do ex-mandatário.