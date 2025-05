Perfil da Câmara troca Hugo Motta por Gloss em publicação sobre a eleição do papa

O perfil da Câmara dos Deputados no X (antigo Twitter) fez uma publicação nesta quinta-feira, 8, para parabenizar o papa Leão XIV, em que marcou o jornalista Hugo Gloss, que tem mais de 21 milhões de seguidores e escreve conteúdo de celebridades, ao invés do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB). A conta apagou a postagem e compartilhou outra com o nome do parlamentar corrigido.

No post, a Câmara dos Deputados apontou que Motta desejava a continuação do legado de tolerância, diálogo e conciliação do papa Francisco. Leão XIV foi eleito pontífice pelo conclave nesta quinta-feira, 8.

Nas redes sociais, Hugo Gloss ironizou a postagem da Câmara. “Obrigado aos meus eleitores…”, escreveu o jornalista no Instagram. O presidente da Casa também fez um post brincando com o ocorrido. “Acho que vocês viram aí que o funcionário lá da área de comunicação da Câmara acabou me confundindo com o meu xará”, disse Motta em vídeo.

Na mesma publicação, o presidente da Câmara afirmou que, apesar da postagem ter marcado a pessoa errada, a mensagem é verdadeira. “Torcemos para que o novo papa possa manter o legado de tolerância, de inclusão, que o querido papa Francisco nos deixou.”