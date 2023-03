Pérez vence GP da Arábia Saudita; Verstappen é o 2º após corrida de recuperação

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/03/2023 - 17:29 Compartilhe

O piloto mexicano Sergio Pérez venceu neste domingo o Grande Prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1, no circuito de rua de Jidá, em uma nova exibição de superioridade da Red Bull, já que o holandês Max Verstappen chegou de forma impressionante na segunda colocação, depois de ter largado em 15º.







O espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) terminou a corrida em terceiro, mas uma penalização de dez segundos o fez cair para o quarto lugar e ceder sua vaga no pódio para o britânico George Russell (Mercedes).

Apesar da frustração, Alonso mostrou mais uma vez um bom rendimento e que a Aston Martin pode brigar entre as grandes na temporada

Pérez, que largou na pole position, consegue assim sua quinta vitória na Fórmula 1 (Bahrein 2020 pela Racing Point; Azerbaijão 2021 e Mônaco e Singapura 2022 já pela Red Bull).

“Estive perto da vitória aqui no ano passado [largou na pole e foi o quarto]. Desta vez eu consegui. A equipe fez um trabalho incrível, solucionamos todos os nossos problemas mecânicos”, explicou o mexicano depois da vitória.

“Vamos continuar atacando forte. O importante é que conseguimos esta dobradinha hoje. Ainda temos trabalho a fazer com nossas largadas, temos que melhorar nisso”, acrescentou.

Já Verstappen conseguiu manter a liderança do Mundial de pilotos ao conseguir o ponto extra pela melhor volta da corrida. Agora, ele tem 43 pontos contra 42 de Pérez.

O holandês teve um problema na transmissão da sua Red Bull no Q2 do treino de classificação e teve que largar em 15º neste domingo.





“Não foi fazer as ultrapassagens”, disse Verstappen, que admitiu que teve um problema mecânico no carro nas últimas voltas da corrida.

“Tive um problema mecânico no final, mas tínhamos uma boa margem em relação aos nossos perseguidores. Sabia que poderia buscar o ponto extra com a melhor volta e por isso fui atrás dele”, declarou.





– Alonso é penalizado e fica fora do pódio –

Pérez tinha sido ultrapassado na primeira curva por Alonso, que foi penalizado em cinco segundos por posicionar seu carro de forma errada no grid de largada.

Nas primeiras voltas, o mexicano retomou a liderança da corrida, graças ao maior rendimento de sua Red Bull.

Alonso cumpriu a punição de cinco segundos em sua primeira parada nos boxes, mas um mecânico tocou no carro antes de estar autorizado, o que levou o piloto espanhol a receber uma nova penalização, dessa vez de dez segundos, que foi comunicada ao final da corrida.

“Não se pode aplicar a penalização 35 voltas depois do pit-stop. Houve tempo suficiente para nos informar. Se tivesse sabido dessa penalização antes, poderia ter tentado ampliar a vantagem que tínhamos”, lamentou o campeão mundial de 2005 e 2006.

Como resultado, Russell herdou a terceira posição e colocou a Mercedes de volta ao pódio, o que dá mais confiança à equipe alemã, que também teve o heptacampeão Lewis Hamilton chegando na quinta posição.

Já a Ferrari teve mais um desempenho decepcionante, com o espanhol Carlos Sainz chegando em sexto e o monegasco Charles Leclerc em sétimo.

Leclerc teve que largar da 12ª posição, apesar de ter sido o segundo no treino de classificação. Ele foi punido com a perda de dez posições no grid por ter trocado um componente eletrônico de seu carro no GP do Bahrein.

Os outros pilotos que terminaram na zona de pontuação foram os franceses da Alpine Esteban Ocon e Pierre Gasly, oitavo e nono, e o dinamarquês Kevin Magnussen (Haas).

O terceiro GP da temporada acontece no dia 2 de abril na Austrália, no circuito de Albert Park (Melbourne).

– Classificação do Grande Prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1:

1.Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:21:14.894

2.Max Verstappen (HOL/Red Bull) +5.355

3.George Russell (GBR/Mercedes) +25.866

4.Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) +30.728





5.Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) +31.065

6.Carlos Sainz (ESP/Ferrari) +35.876

7.Charles Leclerc (MON/Ferrari) +43.162

8.Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) +52.832

9.Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) +54.747

10.Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) +1:04.826

11.Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) +1:07.494

12.Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) +1:10.588

13.Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo) +1:16.060

14.Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri-Red Bull) +1:17.478

15.Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) +1:25.021

16.Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes) +1:26.293

17.Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) +1:26.445

18.Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) +1 volta

Melhor volta da corrida: Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:31.906 na 50ª volta (Velocidade média: 211,991 km/h)

Abandonos:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes): problema mecânico na 17ª volta

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes): problema nos freios na 28ª volta

– Classificação do Mundial de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 44 pts

2. Sergio Pérez (MEX) 43

3. Fernando Alonso (ESP) 27

4. George Russell (GBR) 21

5. Carlos Sainz (ESP) 20

6. Lewis Hamilton (GBR) 20

7. Lance Stroll (CAN) 8

8. Charles Leclerc (MON) 6

9. Valtteri Bottas (FIN) 4

10. Esteban Ocon (FRA) 4

11. Pierre Gasly (FRA) 4

12. Kevin Magnussen (DIN) 1

13. Alexander Albon (TAI) 1

14. Yuki Tsunoda (JPN) 0

15. Nico Hülkenberg (ALE) 0

16. Logan Sargeant (EUA) 0

17. Zhou Guanyu (CHN) 0

18. Nyck de Vries (HOL) 0

19. Oscar Piastri (AUS) 0

20. Lando Norris (GBR) 0

– Classificação do campeonato de construtores:

1. Red Bull 87 pts

2. Mercedes 41

3. Aston Martin-Mercedes 35

4. Ferrari 26

5. Alpine-Renault 8

6. Alfa Romeo 4

7. Haas-Ferrari 1

8. Williams-Mercedes 1

9. AlphaTauri-Red Bull 0

10. McLaren-Mercedes 0

nb/dr/pm/cb

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias