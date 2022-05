Pérez frustra Ferrari e vence GP de Mônaco

SÃO PAULO, 29 MAI (ANSA) – O mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, frustrou a Ferrari neste domingo (29) e venceu pela primeira vez o Grande Prêmio de Mônaco, prova mais tradicional da Fórmula 1.

Com os pneus se esfarelando, o piloto da Red Bull aguentou a pressão do ferrarista Carlos Sainz na parte final da prova e chegou à sua terceira vitória na F1, sendo a primeira na atual temporada.





O espanhol terminou em segundo lugar, enquanto o campeão Max Verstappen (Red Bull) completou o pódio e aumentou sua vantagem na liderança do mundial de pilotos sobre Charles Leclerc, que foi apenas o quarto.

George Russell (Mercedes), Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Alpine), Lewis Hamilton (Mercedes), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) e Sebastian Vettel (Aston Martin) completaram a zona de pontos.

Após três vitórias seguidas de Verstappen, a Ferrari era favorita em Mônaco, especialmente após ter feito dobradinha no treino classificatório, com Leclerc na pole e Sainz em segundo.

No entanto, a chuva antes do início da prova bagunçou as estratégias das equipes e levou incerteza a uma etapa geralmente marcada pela falta de emoção.

Conforme a pista foi secando, os pilotos começaram a parar para trocar pneus de chuva por intermediários. A Ferrari, contudo, trabalhou mal no pit stop de Leclerc e o devolveu entre Pérez, agora segundo colocado, e Verstappen.

Sainz, por sua vez, herdou a liderança e, vendo que o asfalto melhorava rapidamente, preferiu esperar para colocar pneus de pista seca, o que aconteceria logo depois. No entanto, a Ferrari chamou o espanhol e Leclerc juntos, e o monegasco, prejudicado por ter de esperar o companheiro, voltou atrás de Norris.

Com Leclerc preso pelo inglês da McLaren e Sainz atrapalhado por um retardatário, a Red Bull chamou seus dois pilotos ao mesmo tempo, entregando Pérez na liderança e Verstappen em terceiro.

Essa foi a primeira vez que o monegasco conseguiu completar uma prova em casa, porém o vice-líder saiu visivelmente frustrado pela oportunidade perdida de retomar a ponta do campeonato.

A vantagem de Verstappen, que era de seis pontos após Barcelona, agora saltou para nove, e o monegasco ainda viu Pérez se aproximar na classificação.

“Amo essa equipe, mas o que aconteceu hoje não está certo. Não tenho palavras, não podemos fazer algo assim”, declarou o piloto da Ferrari à emissora italiana Sky.

“Não podemos nos permitir chegar em quarto quando tínhamos seis segundos de vantagem. Isso é muito ruim, especialmente na minha casa. Preciso que a equipe me ajude, hoje tomamos duas decisões erradas”, acrescentou.

Verstappen tem agora 125 pontos, contra 116 de Leclerc e 110 de Pérez. A próxima etapa da F1 está marcada para 12 de junho, em Baku, no Azerbaijão. (ANSA).