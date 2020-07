Pérez é isolado após teste ‘inconclusivo’ de coronavírus

SÃO PAULO, 30 JUL (ANSA) – A equipe Racing Point informou nesta quinta-feira (30) que o piloto mexicano Sergio Pérez teve resultado inconclusivo em um teste para o novo coronavírus e está isolado enquanto aguarda a contraprova do exame.

O piloto de 30 anos de idade não compareceu na entrevista coletiva da equipe, que foi representada pelo canadense Lance Stroll. Dependendo do resultado do segundo teste, Pérez não poderá disputar o Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1, em Silverstone.

De acordo com a Racing Point, Pérez se isolou imediatamente logo após ter recebido a informação do resultado do teste.

Caso o mexicano fique de fora da prova, a Racing Point poderá usar Esteban Gutiérrez ou Stoffel Vandoorne, os dois pilotos reservas da equipe rosa.

Pérez é o sexto colocado do campeonato de pilotos, com 22 pontos. O seu melhor resultado foram dois sextos lugares nod GPs da Áustria e da Estíria. (ANSA).

