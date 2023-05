Pérez admite surpresa com a pole em Miami: ‘Meu pior fim de semana até a classificação’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/05/2023 - 20:52 Compartilhe

Sergio Pérez cravou a sua terceira pole na temporada ao fazer a volta mais rápida do Q3 do GP de Miami neste sábado. O mexicano contou com uma batida de Leclerc, que impediu que Verstappen fizesse a sua volta na sessão final. Após confirmar a primeira posição no grid, admitiu surpresa e exaltou o público, que torceu para o piloto da Red Bull durante todo o final de semana.

“Acho que foi meu pior fim de semana até a classificação. Eu simplesmente não conseguia descobrir como puxar aqueles décimos que estava perdendo o tempo todo para Max e para as Ferraris. Eu estava apenas reconfigurando tudo. Fizemos uma pequena mudança na classificação que realmente deixou tudo mais vivo. Com este asfalto, estávamos apenas brincando um pouco com as ferramentas e cravamos a volta rápida quando importava”, afirmou.

Pérez vinha fazendo uma qualificação apenas regular antes de cravar a volta rápida no Q3. Verstappen, seu parceiro de Red Bull, dominou os treinos livres e as duas sessões anteriores da classificatória, mas errou na primeira volta da sessão derradeira, ficou sem marcar tempo e não teve a oportunidade de uma volta final por causa de uma bandeira vermelha, causada por Leclerc. Quem saiu ganhando foi Pérez.

“Não estava dando certo”, afirmou o piloto mexicano. “Foi um daqueles fins de semana em que lutei por equilíbrio e confiança. Este asfalto é muito sensível às temperaturas. Estou pensando corrida por corrida. Vou correr pela minha equipe, porque eles fizeram um trabalho tremendo e veremos o que acontece amanhã”, concluiu.

Por fim, teceu um breve comentário sobre a briga com Verstappen, que lidera o campeonato de pilotos com seis pontos à frente do mexicano. “Amanhã é uma nova oportunidade, largando da pole. Somos nós que temos algo a perder, mas vamos lá e tentar aproveitar esse público incrível. Eu e Max estamos nos divertindo”, afirmou.

A largada para o GP de Miami acontece neste domingo, às 16h30 (horário de Brasília).

