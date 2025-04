‘Perdi o controle’: o desabafo da atriz Jennifer Lawrence sobre burnout

A psicóloga Denise Milk é formada em Psicologia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Possui MBA em Gestão com ênfase em Comportamento Organizacional pela mesma instituição, além de Pós-MBA em Liderança. Tem 20 anos de experiência nas áreas escolar, clínica e organizacional, atuando como integrante de empresas e como consultora autônoma há mais de 10 anos.