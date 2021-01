“Perdi a conta”, diz Anitta sobre quantos namorados já teve

Anitta fala o que pensa e quem gosta da cantora sabe disso. Ela abriu detalhes de sua vida durante uma entrevista com Yodi Rosado, apresentador mexicano, e disse que já fez até sexo a três. O que mais chamou a atenção do entrevistador foi que a cantora revelou ter aprendido espanhol com os affairs, e que teve pouquíssimas aulas com professores.

“Aprendi espanhol com os namorados. O Maluma foi o meu primeiro professor. Ainda o amo muito, independentemente de estarmos juntos ou não. (Poderíamos nos casar) Somos muito parecidos. Mas eu me casaria com qualquer coisa (risos)”, contou. Quando Yodi perguntou a quantidade de namorados que a jovem de 27 anos teve, ela foi bem clara: “Perdi a conta há muito tempo.”

Sobre ter filhos, que é um sonho de Anitta, ela disse que pretende realizá-lo com um homem inteligente, que não seja famoso e a “coloque em seu devido lugar”. “Quero um que me comanda, que não me deixe falar alto, que te coloca no teu lugar. Um homem que quando eu começar com as minhas estratégias de briga, vai falar, ‘Cala a boca que já sei o que você está fazendo’. Não sei se conheci alguém assim ainda.”

Já quando o assunto foi sexo a três, a cantora disse que precisou convencer o namorado da época a fazer. “Já fiz e o namorado não queria. Tive que convencê-lo. Quando está nessa vibe tem que ter um maestro para coordenar tudo. Um bom maestro faz com que todos saiam com bom resultado.” Confira a entrevista completa:

