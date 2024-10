Perde força hipótese de 3ª tentativa de atentado a Trump

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/10/2024 - 14:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 14 OUT (ANSA) – O Ministério Público e o Serviço Secreto dos Estados Unidos desmentiram a hipótese dada pelo xerife de Riverside de que Vem Miller, o homem detido no último dia 12 na Califórnia, queria assassinar Donald Trump durante um comício.

O suspeito, inclusive, declarou à imprensa que é um grande admirador do candidato republicano à Casa Branca. “Sim, apoio Trump 100%, um homem que admiro profundamente”, afirmou Miller à Fox News.

O suspeito foi preso pela polícia durante um comício do republicano em Coachella, onde foram encontrados em seu carro um revólver e um carregador de alta capacidade, quando ele “já estava muito próximo do palco onde Trump discursava”.

O xerife do condado de Riverside, Chad Bianco, acusou Miller de uma terceira tentativa de homicídio contra o presidenciável, hipótese que foi refutada pelo Ministério Público e pelo Serviço Secreto americano, que garantiram que o ex-presidente nunca esteve em perigo.

“Esta acusação é absurda. Viajo sempre com minhas armas de fogo no meu carro e nunca atirei em ninguém na minha vida”, defendeu-se Miller, que, segundo o xerife, entrou no comício com uma credencial falsa de jornalista. (ANSA).