Percevejos: pequenos, resistentes e difíceis de eliminar

Paris está lutando contra uma infestação de percevejos a menos de um ano dos Jogos Olímpicos na cidade. Os parasitas são extremamente difíceis de serem eliminados – como diz uma jornalista da DW com experiência.Uma das piores coisas sobre percevejos que não costuma ser mencionada é o pânico que eles seguem provocando anos depois de você ter lidado com eles. Achou uma picada que parece um pouco diferente da de um mosquito? Podem ser percevejos! Notou espinhas de aparência estranha e linear? Podem ser percevejos! Viu algum inseto não identificável no chão do seu apartamento? Percevejos!

Essa paranoia existe de fato. Acredite, sei disso em primeira mão. Depois de passar férias na Romênia no verão de 2016, encontrei pequenas protuberâncias na minha pele que coçavam muito, alguns dias depois de voltar para casa. Uma visita ao médico confirmou meu medo: percevejos.

Esses parasitas eram comuns no início do século 20 e depois desapareceram por décadas. Mas desde o final da década de 1990, estão voltando. Eles estão por toda parte, não apenas em pousadas sujas, mas também em suítes de hotéis luxuosos, em móveis usados vendidos no Ebay e na mala que está ao lado da sua no bagageiro de um avião. A partir daí, eles entrarão em seu apartamento.

De acordo com a última contagem oficial, de junho, 11% das residências na França estão afetadas pelos percevejos de cama, ou bedbugs. Paris, por ser a cidade mais populosa e densa, é também a mais afetada.

Cuidado com os superpercevejos

"Há muitas evidências que sugerem que, nos últimos dez anos, o número de percevejos aumentou exponencialmente", diz Heather Lynch, professora de serviço social da Universidade Caledônia de Glasgow, na Escócia, que fez pesquisas sobre o tema. Claudia Kasig, da empresa alemã de desinsetização JamiroTec, estima que o número de percevejos aumentou de 4.000% a 6.000% nos últimos dez anos.

Lynch diz haver vários motivos para esse ressurgimento. As viagens ficaram mais baratas e, portanto, mais pessoas viajam de avião, hospedam-se em hotéis e podem espalhar percevejos pelo mundo. Mas a pesquisadora também alerta que cada vez mais espécies de percevejos se tornaram imunes aos produtos químicos usados para combatê-los.

"Superpercevejos" é como Lynch chama esses parasitas mais fortes e resistentes. Superpercevejos… isso será ótimo para os meus pesadelos.

A essa altura, você deve estar se perguntando como fazer uma verificação dupla e tripla para detectar esses parasitas. As picadas, que aparecem em grupos lineares de cerca de três pequenos vergões, são um sinal de alerta, é claro. Mas você também encontrará gotas de sangue e pequenas manchas pretas nos lençóis em que os insetos se alimentaram de você – sim, soa nojento, mas é a dura verdade.

Tire os lençóis, verifique o colchão e, o mais importante, levante-o e verifique também a parte de baixo – é aí que você provavelmente verá os pequenos insetos marrons de formato oval, que têm apenas cerca de 4,5 milímetros de comprimento.

Você os encontrou? É nesse momento que você deve chamar o desinsetizador. Livrar-se dos percevejos por conta própria é quase impossível. Os moradores dos tenements (antigos cortiços) de Glasgow, onde Lynch fez sua pesquisa, têm uma ou duas coisas a dizer sobre isso, mas falaremos mais sobre isso abaixo.

"Extremamente difícil de combater"

O que os desinsetizadores fazem para livrar sua casa da praga? Nem todos usam veneno.

"Levamos equipamentos e aquecemos a casa ou o apartamento do cliente a uma temperatura de 60 a 70 graus Celsius", diz Kasig. Ela é gerente da JamiroTec, uma empresa da cidade de Bremen, no norte da Alemanha. "Isso faz com que a temperatura dos percevejos chegue a 48 graus, momento em que a proteína dentro deles é destruída e eles morrem."

Kasig explicou que eles usam veneno nas "rotas de saída" dos percevejos para tentar garantir que o menor número possível escape. A JamiroTec também emprega um cão farejador de percevejos, Jamiro, e um cão aprendiz, Ramirez. Ainda assim, os insetos nem sempre são pegos na primeira tentativa.

"Eles são extremamente difíceis de combater. Eles se escondem dentro de tomadas de energia e interruptores e atrás de rodapés. Ficam dentro do seu laptop, dentro da sua câmera ou naquele livro grosso no fundo de uma pilha", diz Kasig. "E eles podem sobreviver por quase um ano sem se alimentar."

Os insetos também podem botar seus ovos em qualquer um desses lugares. Portanto, você pode acreditar que se livrou deles – e aí os parasitas sobreviventes, ou os novos que nasceram depois, aparecem após meses de paz.





Vivendo com percevejos

É uma empreitada cara. Acabei pagando cerca de 600 euros em taxas de desinsetização e diárias de hotel – já que não é possível ficar na própria casa enquanto ela é tratada – mas a única alternativa que encontrei seria queimar tudo, e decidi não fazer isso.

Os moradores do bairro residencial de Govanhill, em Glasgow, encontraram outra maneira, embora não totalmente por escolha própria. Govanhill é o bairro com maior diversidade étnica da Escócia, com 64 idiomas falados, explica Lynch, mas também é conhecido pela pobreza e pelas moradias precárias.

Os percevejos se tornaram tão endêmicos que os moradores agora estão tentando lidar com eles. O bairro tem até mesmo sua própria unidade de controle de pragas, mas as pessoas afetadas perceberam que os exterminadores não são muito eficazes porque tendem a pulverizar apenas um apartamento por vez.

Uma mulher disse a Lynch que viu que seu vizinho tinha o desinsetizador em seu apartamento pouco tempo depois de ela mesma ter tido esse prazer. Ela colou um pedaço de pano sobre a abertura de ventilação na parede compartilhada e o retirou depois que o apartamento do vizinho havia sido pulverizado. No pano: percevejos. Eles haviam escapado do gás passando pelo respiradouro de volta para a casa dela.

Mas, além da falta de dinheiro para contratar desinsetizadores melhores ou até mesmo se mudar, muitos moradores de Govanhill pararam de mandar pulverizar seus apartamentos com produtos químicos a cada seis meses também por motivos de saúde. "Eles passaram a comprar e usar vaporizadores e têm regimes de limpeza muito rigorosos – formas não químicas de lidar com os insetos, que são mais saudáveis para suas famílias", disse Lynch.

Ela também enfatizou a perspectiva ambiental. "Se você tem dinheiro, pode se livrar de uma infestação de percevejos. Todos nós queremos essa vida higiênica, limpa e superconfortável, mas, para conseguir isso, estamos causando muitos danos. Esses problemas de poluição não vão desaparecer, por isso acredito que podemos aprender com as pessoas de Govanhill. Elas não se veem como vítimas, mas como engenhosas e pragmáticas."

Como manter os insetos longe

A melhor maneira de contornar tudo isso é, óbvio, evitar que os percevejos cheguem até o seu apartamento. Algumas dicas: quando viajar, se possível, coloque sua bagagem na banheira do seu quarto de hotel assim que entrar – percevejos não conseguem escalar paredes lisas. Verifique debaixo do colchão e ao redor da cabeceira da cama para ver se há manchas pretas ou insetos. E, durante sua estada, certifique-se de não deixar roupas sujas espalhadas pelo quarto – um novo estudo da Universidade de Sheffield, na Inglaterra, mostrou que os percevejos são particularmente atraídos pelo cheiro de roupa suja.

Quando voltar para casa, a melhor coisa a fazer é – sério – colocar tudo o que levou na viagem no freezer e deixar lá por 48 horas. Ou pelo menos tudo o que for um possível repositório de percevejos.

Lavar suas roupas a 60 graus Celsius também é uma opção para matar os insetos, mas Kasig adverte que isso nem sempre basta. "Atualmente, as máquinas de lavar eficientes só atingem 60 graus por alguns minutos, portanto alguns insetos podem sobreviver." Uma rodada na secadora deve matar os últimos insetos restantes (mas é claro que nem todas as roupas podem ser lavadas a 60 graus ou ir para a secadora).

No aeroporto de Frankfurt, uma equipe de cães farejadores de insetos pode verificar se há percevejos em sua bagagem. É o primeiro aeroporto da Alemanha a oferecer esse serviço e você precisa se inscrever com antecedência, com um custo de cerca de 100 euros. É um valor caro, mas ainda muito mais barato do que lidar com os parasitas quando eles estiverem em seu apartamento, além de evitar todo o drama e as dores de cabeça que acompanham isso.





