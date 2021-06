Pequinês chamado Wasabi vence famoso concurso canino de Nova York

É pequinês e se chama Wasabi: essa bola de pelos ganhou, no domingo à noite (13), o prêmio de “Melhor do Show” no concurso canino de Westminster, uma famosa competição de beleza canina em Nova York, que este ano foi transferida para a bucólica cidade de Tarrytown por causa da pandemia.

Após um ano de suspensão devido à covid-19, este ano o show, em sua 145ª edição, foi adiado de fevereiro para junho. Pela primeira vez, foi transferido do coração da cidade de Nova York para um campo em Tarrytown, a uma hora ao norte da Grande Maçã.

O concurso foi celebrado sem espectadores, mas a paixão pelo antigo evento e suas estrelas – os cachorros – permanece viva.

Wasabi, de três anos, foi designado vencedor entre um grupo de sete cães finalistas que incluía o buldogue francês Mathew, o velho pastor inglês Connor, Striker, um samoiedo (cães para trenós), e Boy, um terrier branco West Highland.

Bourbon ficou em segundo.

Um dia antes de ganhar a final, seu dono e adestrador David Fitzpatrick – que já ganhou o prêmio “Melhor do Show” em 2012 com outro pequinês – celebrou o “carisma, movimento e teatralidade” de seu cachorro.

“Está em seu melhor momento e parece especacular”, acrescentou orgulhoso em declarações ao canal ABC.

O evento, uma celebração anual de todos os cachorros de raça pura que abrange todos os tamanhos, formas e tipos de pelos, reuniu mais de 2.000 candidatos de mais de 200 raças.

Os cães são julgados com base em quão bem representam as características de sua raça, conforme as definições do American Kennel Club.

Os cachorros são avaliados não só em termos de como se movem, mas também pelas suas expressões faciais, se mostram-se vigilantes ou alegres nos momentos adequados.

