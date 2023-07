Pequim e outras regiões da China em alerta para o tufão Doksuri

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/07/2023 - 8:46 Compartilhe

A China colocou uma parte do norte do país, incluindo Pequim e sua região, em estado de alerta neste sábado (29) devido às chuvas torrenciais que se esperam com a chegada do tufão Doksuri, que neste momento atinge o outro extremo do país.

Doksuri, que varre o sudeste da China desde sexta-feira, está se movendo para o norte, segundo o serviço meteorológico chinês.

Pequim, a capital, teme inundações, por isso declarou o alerta laranja, o segundo nível mais alto. Vários parques, lagos e canais icônicos da cidade foram fechados até novo aviso por precaução, anunciou a cidade neste sábado.

A província limítrofe de Hebei (norte), que prevê chuvas torrenciais e fortes rajadas de vento, foi parcialmente colocada em alerta vermelho.

Localmente poderia cair mais de 60 cm de precipitação, alertaram os serviços meteorológicos.

A província costeira de Shandong (leste) e a metrópole de Tianjin (norte) também são afetadas por este mau tempo. Assim como Fuzhou (sudeste), onde as autoridades suspenderam o transporte público e ordenaram neste sábado que os moradores não saiam de casa a menos que seja necessário.

No sábado, fortes chuvas já haviam caído em vários bairros de Pequim desde o início da tarde e chuvas torrenciais são esperadas até terça-feira.

Este mau tempo ocorre ao mesmo tempo que, no outro extremo do país, o tufão Doksuri avança, causando grandes estragos materiais no seu percurso na sexta-feira.

A China enfrentou condições climáticas extremas e temperaturas locais incomuns nos últimos meses, exacerbadas pelas mudanças climáticas, segundo cientistas.

No início de julho, Pequim e sua região bateram recordes de temperatura com mais de 40°C.

