Pequim bate recorde de calor no mês de junho

PEQUIM, 22 JUN (ANSA) – Com os termômetros superando os 40 graus Celsius, Pequim registrou nesta quinta-feira (22) um novo recorde de temperatura em meio a uma onda de calor extremo na China.

De acordo com as medições de uma estação meteorológica localizada no sul do país, considerada a principal medidora chinesa, os 41,1°C atingidos na capital foram a maior temperatura registrada em junho desde o início das leituras.

O número superou em 0,5°C o recorde anterior de 40,6ºC estabelecido em 1961, conforme a medição da mesma estação.

Essa, no entanto, foi a segunda maior temperatura da história da cidade, ficando atrás dos 41,9°C alcançados em julho de 1999.

Enquanto isso, a última vez que Pequim ficou acima dos 40 graus havia sido em 29 de maio de 2014.

Os números foram ainda maiores em Huairou, distrito a nordeste da capital chinesa, que chegou a ter temperaturas de 41,8 graus.

“Esses valores estão afetando grandes áreas e persistem há muito tempo”, informou a emissora estatal CCTV.

As autoridades locais estão pedindo para que a população deixe de fazer atividades ao ar libre em virtude das altas temperaturas, que continuarão elevadas nos próximos dias.

(ANSA).

