Pequenas empresas aproveitam o vácuo de anúncios no X deixado por gigantes do mercado

Proprietários de pequenas e médias empresas estão tentando aproveitar a fuga de grandes anunciantes do X apostando que isso lhes permitirá alcançar um público mais amplo na plataforma, disseram fontes ao On The Money.

Embora grandes anunciantes como Disney, IBM e Comcast tenham retirado centenas de milhões de dólares de publicidade da rede social de Elon Musk em meio a controvérsias sobre o anti-semitismo , alguns proprietários de pequenas empresas estão silenciosamente gratos pelo drama – e dizem que estão usando isso como uma oportunidade para comprar anúncios baratos.

“Não estou mais competindo com os grandes”, disse um empresário sobre sua decisão de começar a comprar anúncios no X.

A queda nos anúncios é um grande problema para a empresa anteriormente conhecida como Twitter. Embora X esteja pressionando para expandir outras linhas de negócios, 75% da receita da empresa ainda vem de publicidade e 80% de sua receita de publicidade vem de anúncios de grandes empresas, acrescentam fontes.

X está no caminho certo para gerar US$ 2,5 bilhões em receita publicitária este ano – menos do que os US$ 3 bilhões que os anunciantes haviam projetado ganhar este ano e uma grave perda dos US$ 4 bilhões que X obtido em receitas de publicidade em 2022, de acordo com um relatório da Bloomberg esta semana.

Mas X está inclinado para o desastre, por falta de opções melhores – e adicionou uma postagem no blog para esse efeito esta semana.

“Queremos fazer MAIS pelas pequenas e médias empresas. Com o X, estamos agora posicionados para nos tornarmos uma interface única para pequenas e médias empresas.”

Um porta-voz da X destacou o fato de que pequenas e médias empresas podem facilmente comprar anúncios na plataforma sem agência, não estão comprometidas com um contrato de longo prazo e podem gastar qualquer quantia que desejarem.

No mês passado, Musk disse aos anunciantes para “se foderem”. Mesmo admitindo que sem eles a plataforma poderia ir à falência.

Quanto à experiência do usuário, muitos no X dizem que viram recentemente uma miscelânea de anunciantes aleatórios.

“Recebi os anúncios mais aleatórios – Invest Qatar, The Investor’s Edge, NextAfter – nunca ouvi falar de nenhum deles”, disse uma fonte que começou a notar os anúncios aleatórios. “Parece que eles estão raspando o fundo do barril.”

