Pequena Lô desabafa após cancelar palestra por falta de acessibilidade: ‘Não tinha como eu entrar’

Da Redação 26/09/2024 - 21:24

Pequena Lô precisou cancelar sua participação no Influent Summit 2024, nesta quinta-feira, 26, por falta de acessibilidade. O evento, que aconteceu em São Paulo nos dias 25 e 26, reuniu grandes nomes do marketing de influência e empreendedorismo.

Através dos Stories do Instagram, a influenciadora explicou os motivos para o cancelamento na programação do evento e lamentou a situação. Ela relatou a ausência de uma rampa de acesso que permitiria o seu acesso ao palco.

“Acabei de sair do evento. Infelizmente, o nosso painel foi cancelado por conta da falta de acessibilidade do evento. Não tinha como eu entrar, subir ao palco. Não tinha rampa para subir ao palco, apenas escadas. Por isso o cancelamento do nosso painel. Venho aqui pedir desculpas para quem estava lá para assistir ao nosso painel”, explicou ela.

Em bate-papo com o site da revista Quem, a influenciadora destacou que o desabafo não se restringe a ela, mas a todas as pessoas que precisam de condições especiais para acessar alguns espaços.

“Realmente fui convidada para participar de um evento onde não havia acessibilidade no palco. Infelizmente é muito mais comum do que imaginamos esse tipo de situação. Minha intenção não é gerar cancelamento e sim reforçar a necessidade de acessibilidade não só em eventos privados, mas também nos locais públicos, para que não só eu, mas todas as pessoas PCDs não sejam impedidas de ir e vir. E ainda por cima estamos no Mês da Conscientização sobre a Acessibilidade”, observou ela.

Segundo o site, a assessoria do evento explicou o ocorrido, informando que a necessidade de condições especiais para o acesso da influenciadora foram informados em cima da hora, não havendo tempo hábil para providenciar.

“Nós tivemos um evento inteiro pensado e feito com acessibilidade, porém o que aconteceu foi que a Pequena Lô avisou a organização ontem às 23h e não houve tempo hábil para que o palco fosse preparado para ela. Por decisão da equipe da Pequena Lô, foi decidido que o painel seria cancelado para segurança e bem-estar dela”.