Pequena Lô celebra evolução na carreira: ‘Meu trabalho está fazendo a diferença’

Fenômeno das redes sociais, principalmente durante a pandemia da Covid-19, a influenciadora Lorrane Silva, conhecida como Pequena Lô, celebrou a evolução de sua carreira e se mostrou feliz por ver seu trabalho impactando a vida de outras pessoas, em entrevista à IstoÉ Gente.

Pequena Lô, que será homenageada no MTV Miaw Awards com o prêmio Transforma Orgulho PCD, comemorou a homenagem e disse que tudo é como a primeira vez para ela. “É uma gratidão enorme, tudo é novo na minha vida, principalmente esse ano, depois do período de pandemia. Eu surgi na pandemia, estou desde 2015 [nas redes sociais], mas tudo começou em 2020 mesmo. Então, tudo para mim é um frio na barriga diferente, tudo é a primeira vez”, comentou.

“Receber este ano a homenagem do MTV Miaw, que é uma premiação muito conhecida, é algo que me faz ver que estou no caminho certo, que meu trabalho está fazendo muita diferença na vida das pessoas, e não só com o humor, mas com a representatividade de uma pessoa com deficiência também”, acrescentou.

Depois de estourar na pandemia com vídeos humorísticos, Lô viu muitas coisas mudarem em sua vida e, para ela, foi uma mudança impactante. “Eu fiquei anestesiada por muitos meses, confesso que ainda há algumas coisas que parece que estou sonhando, mas eu estou muito feliz porque era um sonho de infância, mas eu não sabia que seria tão grande assim. É só agradecer, né? Primeiramente a Deus, porque, sem ele, meus fãs, e meus pais, eu não estaria aqui”, concluiu.