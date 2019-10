PepsiCo tem queda no lucro do 3º trimestre, mas ganho ajustado surpreende

A PepsiCo anunciou hoje que teve lucro líquido de US$ 2,1 bilhões no terceiro trimestre deste ano, menor do que o ganho de US$ 2,5 bilhões apurado em igual período de 2018. Na mesma comparação, o lucro por ação da fabricante americana de bebidas e salgadinhos recuou de US$ 1,75 para US$ 1,49.

Considerando-se ajustes, o ganho por ação da PepsiCo caiu de US$ 1,59 para US$ 1,56, mas ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,50.

Apesar da queda no lucro, a receita da PepsiCo no terceiro trimestre foi 4,3% maior do que no mesmo intervalo do ano passado, atingindo US$ 17,19 bilhões. A projeção de analistas era de receita menor, de US$ 16,93 bilhões.

Às 8h47 (de Brasília), nos negócios do pré-mercado em Nova York, a ação da PepsiCo tinha alta de 2,2%. Com informações da Dow Jones Newswires.