Pepsico tem lucro de US$ 2,243 bilhões no 3º trimestre e eleva ‘guidance’

A Pepsico registrou lucro líquido de US$ 2,243 bilhões no terceiro trimestre de 2021, segundo informou a empresa na manhã desta terça-feira, 5 em comunicado em seu site. O lucro ajustado por ação foi de US$ 1,60, abaixo dos US$ 1,73 esperados por analistas consultados pela FactSet. Ante o mesmo trimestre de 2020, o lucro teve queda de 2,85%. Já a receita subiu 11,6% na mesma comparação, a US$ 20,19 bilhões. A companhia, no entanto, elevou o seu “guidance” para o restante do ano fiscal de 2021. A Pepsico agora espera ter aproximadamente 8% de crescimento em receita orgânica (ante previsão anterior de 6%).

