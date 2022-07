PepsiCo diz que salgadinhos e bebidas podem ficar mais caros

BENGALURU, Índia (Reuters) – A PepsiCo elevou a projeção de receita para 12 meses nesta terça-feira e disse que pode aumentar ainda mais os preços nos próximos meses, com a companhia vendo pouco impacto na demanda por seus refrigerantes e salgadinhos, apesar da inflação mais alta em décadas.

Por volta de 11h, as ações da empresa subiam 0,4%, para 171,1 dólares cada (horário de Brasília).

O diretor financeiro da PepsiCo, Hugh Johnston, disse à Reuters que a empresa não viu nenhuma desaceleração na demanda em resposta aos aumentos de preços, amplamente implementados no final do ano passado, e que havia espaço para novas elevações.

“Em um mundo onde estamos vendo coisas como óleo vegetal, grãos e preços de embalagens aumentando dramaticamente, eu ficaria surpreso se não houvesse mais (aumento de preços) ao longo do próximo ano”, disse Johnston.

A receita líquida da empresa no segundo trimestre fiscal(encerrado em 11 junho) subiu 5,2%, para 20,23 bilhões de dólares, superando as estimativas de 19,51 bilhões de dólares, segundo dados compilados pelo IBES, da Refinitiv. A companhia também bateu as projeções de lucro.

Johnston acrescentou que a PepsiCo estava tendo “conversas construtivas” com a maioria dos varejistas sobre repassar os aumentos de preços aos consumidores.

A PepsiCo espera que a receita orgânica, que elimina o impacto das flutuações cambiais, do ano fiscal de 2022 aumente 10% em comparação à projeção anterior de aumento de 8%.

A companhia também busca cortar custos com embalagens mais baratas e uma abordagem de contratação mais cautelosa, disse Johnston.

A PepsiCo registrou uma despesa de 1,4 bilhão de dólares em seu segundo trimestre, principalmente relacionada à baixa contábil de alguns ativos devido ao conflito entre Rússia e Ucrânia.

(Por Uday Sampath)