PepsiCo diz que ganhou participação no mercado de bebidas no Brasil em 2022

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 09/02/2023 - 18:06 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – A PepsiCo afirmou nesta quinta-feira que ganhou participação de mercado no mercado brasileiro de bebidas no último trimestre de 2022, período que incluiu a Copa do Mundo.

Sem detalhar, a empresa de alimentos citou que o Brasil ficou entre os seus nove mercados de maior crescimento no mundo de receita líquida em 2022, registrando alta de duplo dígito no ano.

“O país apresentou um dos maiores ganhos de participação de mercado nas categorias de snacks e bebidas”, diz trecho do comunicado.





A empresa norte-americana divulgou mais cedo nesta quinta-feira seus resultados de outubro a dezembro, período no qual sua receita de 28 bilhões de dólares, acima da estimativa de 26,9 bilhões.

“A América Latina foi um dos setores que mais contribuíram com o resultado, com alta de 19% no lucro operacional”, afirmou a empresa, mesmo com impactos do aumento de custos dos preços de commodities e impostos.

O presidente da divisão de bebidas da PepsiCo para América Latina Cone Sul, Ricardo Maldonado, disse que a empresa teve na região “a maior expansão dos últimos dez anos em participação de mercado do portfólio de bebidas.

(Por Aluísio Alves)





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias