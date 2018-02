Peppino di Capri celebra 60 anos de carreira na Itália

NÁPOLES, 28 FEV (ANSA) – O cantor italiano Peppino di Capri vai comemorar seus 60 anos de carreira, em um evento no Teatro San Carlo, em Nápoles, dia 21 de maio. O músico italiano será acompanhado por uma orquestra dirigida pelo seu filho Edoardo Faiella. “Estou feliz e entusiasmado pela noite excepcional no prestigiado Teatro San Carlo, um dos mais belos do mundo”, disse Peppino. Giuseppe Faiella, conhecido por Peppino di Capri, lançou seu primeiro álbum, “Pepipino di Capri e seus Rockers”, com músicas como “Malatia” e “Nun è peccato” em 1958, quando atingiu um milhão de exemplare e se tornou sucesso mundial. Em 1973, o italiano ganhou o Festival de Sanremo com a música “Um grande amor e nada mais”. Outras faixas fizeram muito sucesso como “St. Tropez Twist”, música presente no primeiro álbum de ouro com um milhão e 200 mil cópias vendidas; Voce’e notte”, “Melancolie”. O artista napolitano que ao longo de sua carreira realizou vários shows ao redor do mundo, logo estará envolvido em mais uma nova turnê no Brasil. (ANSA)