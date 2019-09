Pepê revela pedido de Renato Gaúcho no intervalo contra o Santos: ‘Agredir mais’

Depois do Santos ter pressionado no primeiro tempo, o Grêmio voltou com outra postura do intervalo e conseguiu a vitória por 3 a 0, neste sábado, em pleno estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Gaúcho teve participação nessa melhora do time com um simples pedido: agredir mais.

“O Renato pediu para a gente agredir um pouco mais a equipe deles. Sabíamos que eles deixariam espaços, porque iam cair um pouco no segundo tempo. Aproveitamos as oportunidades e fomos felizes”, comemorou o atacante Pepê.

Autor do segundo gol tricolor aos 41 minutos do segundo tempo, Pepê comemorou a volta por cima depois de ter desperdiçado o pênalti que resultou na eliminação para o Athletico-PR, na semifinal da Copa do Brasil, no início deste mês.

“Eu estava precisando. Fazia um tempinho que não fazia gol (desde o dia 13 de julho) e é importante para dar confiança. A gente sabe que é ruim errar o último pênalti, ainda mais para quem é novo, dá aquele baque, mas tive o apoio dos companheiros, da comissão técnica, de todo mundo”, disse o atacante.

Revelado nas categorias de base do próprio Grêmio, Pepê foi promovido ao elenco profissional em 2017 e nesta temporada já marcou oito gols em 32 partidas.