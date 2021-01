Pepe Neves, ex-Reading e Everton, agradece a oportunidade no Red Bull Bragantino: ‘Estrutura incrível’ Atacante, revelado pela base corintiana, ainda aos 13 anos foi para o Velho Continente, onde permaneceu até novembro do ano passado, passando por Inglaterra e Espanha

Aos 19 anos, Pedro Neves chega ao Red Bull Bragantino para reforçar a equipe sub-23. No momento, a categoria já encerrou sua participação no Brasileirão de Aspirantes com uma boa campanha.

Revelado pela base corintiana, ainda aos 13 anos foi para o Velho Continente, onde permaneceu até novembro do ano passado. Foram seis temporadas na Inglaterra passando por Charlton Athletic, Everton e Reading, além de uma temporada atuando no Cartagena, da Espanha, antes de retornar ao Brasil.

– Estou muito contente com essa oportunidade maravilhosa, ainda mais em um clube que tem uma estrutura incrível e ótimos profissionais para que eu consiga evoluir e ajudá-los na conquista dos objetivos! Então, só tenho a agradecer, mais uma vez, ao clube e aos profissionais que estão me dando essa oportunidade única, e tenho certeza que irei retribuir com muito esforço e trabalho – disse Pepe, antes de completar:

– Fico muito feliz de fazer parte desse projeto da Red Bull, um projeto que olha bastante para os jogadores da base, e espero dar o máximo de retorno para esse grande clube.

