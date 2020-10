Pepê não acerta, mas Porto fecha com Felipe Anderson e meia ex-Liverpool Dupla de meio-campistas chega por empréstimo. Clube português não terá opção de compra do brasileiro ao final do vínculo

No último dia da janela de transferências de Portugal, o Porto não conseguiu concretizar o acordo com o Grêmio pela compra do ponta Pepê. Por outro lado, os Dragões anunciaram a chegada de dois reforços, ambos meias e vindos por empréstimo da Inglaterra: o brasileiro Felipe Anderson chega do West Ham e o sérvio Marko Grujic, do Liverpool.

Felipe Anderson chega por uma temporada e o Porto não terá a cláusula no contrato de opção de compra ao final do vínculo. O jogador de 27 anos, revelado pelo Santos, defendeu o West Ham em 73 oportunidades e anotou 12 gols. A temporada 2018/19 do brasileiro foi muito boa, entretanto, o rendimento caiu na passada.

O melhor momento da carreira de Felipe Anderson foi na Lazio, onde ficou por cinco anos e conquistou uma Supercopa italiana. O jogador já atuou em dois jogos pela seleção brasileira comandada por Tite.

Marko Grujic tem 24 anos e é atleta do Liverpool desde 2016, mas nunca conseguiu ter sequência no clube inglês. O jogador tem apenas 16 partidas pelos Reds. Nas últimas duas temporadas, ele defendeu as cores do Hertha Berlin, da Alemanha, onde disputou 54 jogos e fez nove gols.

