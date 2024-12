Pepe Mujica passará por nova cirurgia em 27 de dezembro

MONTEVIDÉU, 24 DEZ (ANSA) – O ex-presidente do Uruguai José “Pepe” Mujica (2010-2015), diagnosticado com câncer de esôfago em abril deste ano, passará por uma nova cirurgia na próxima sexta-feira (27).

O procedimento será realizado no Hospital Casmu, em Montevidéu, e consiste na inserção de um stent para reverter uma estenose (estreitamento) maior do que se esperava no esôfago, segundo disse Raquel Panone, médica pessoal do ex-mandatário de 89 anos, à emissora Telemundo.

A expectativa é de que Mujica, que participou ativamente da campanha eleitoral à Presidência vencida por seu pupilo Yamandú Orsi no fim de novembro, fique pelo menos dois dias internado antes de voltar para casa.

De acordo com Panone, a colocação do stent deve ajudar o ex-presidente a voltar a se alimentar por via oral. Por causa do tratamento radioterápico contra o câncer, Mujica havia sido submetido a uma operação em setembro passado para colocar uma sonda de alimentação no estômago. (ANSA).