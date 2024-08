Pepê Gonçalves comete falta na primeira corrida, mas avança no caiaque cross

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/08/2024 - 12:41 Para compartilhar:

Pepê Gonçalves cometeu uma falta na largada de sua primeira corrida no caiaque cross neste sábado, foi penalizado, mas ficou em segundo lugar e avançou às eliminatórias que acontecem neste domingo nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

O Brasil entrou com protesto contra a punição. “É complicado, já vi dois fazendo o que igual eu fiz na largada, mexendo o remo. Não interfere em nada”, afirmou o canoísta. “É importante mostrar que a gente está atento para protestar. Agora não mudou nada, mas numa decisão pode mudar.”

O chinês Xin Quan venceu a corrida, e Amir Rezanejad Amir, da equipe dos refugiados, teve 3 penalidades. “A bateria estava relativamente fácil graças a prova que fiz ontem”, afirmou o brasileiro, que conseguiu o segundo tempo no contrarrelógio na sexta-feira.

O caiaque cross faz sua estreia no programa olímpico em Paris-2024 e coloca canoístas descendo ao mesmo tempo. “Você tem que ter uma estratégia, mas estar a todo momento disposto para mudar. A prova pode mudar de uma hora para outra”, afirmou Pepê. “Você tem que estar com dinamismo e sangue no olho remando, fazendo força. É muito legal para quem assiste. Quem está aqui dentro é pesado mentalmente. É o BMX da canoagem, quem chega primeiro ganha.