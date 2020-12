Pepê enaltece empate do Grêmio e já pensa na semifinal da Copa do Brasil

Na noite deste sábado, em jogo válido pela 26ª rodada, o Grêmio visitou e ficou no empate por 1 a 1 com o Sport, na Ilha do Retiro, no Recife, e se manteve na briga pelo G4 do Brasileirão. Depois de sair atrás no placar, o time gaúcho não se desesperou e chegou ao empate de pênalti, no segundo tempo, com Pepê.

Autor do gol, o atacante que anotou pela oitava vez no Brasileirão e agora é o artilheiro do Grêmio na competição nacional, enalteceu o poder de reação da equipe para chegar ao empate mesmo com um jogador a menos, já que o zagueiro Kannemann havia sido expulso.

Além disso, mostrou que já está focado no primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil diante do São Paulo na próxima quarta-feira, em Porto Alegre. Ao todo, Pepê marcou 14 gols na temporada.

“A gente sabia que seria um jogo difícil. Tivemos o Kannemann expulso, mas conseguimos ter um bom poder de reação e empatar. Agora vamos com a cabeça totalmente diferente contra o São Paulo em busca desta final”, disse o jogador na saída do gramado.

Agora, o Grêmio muda o foco e encara o São Paulo, na próxima quarta-feira, às 21h30, pela rodada de ida das semifinais da Copa do Brasil, com objetivo de abrir vantagem em casa. Pelo Brasileirão, a equipe gaúcha volta a campo dia 27, também na Arena Grêmio, quando recebe o Atlético-GO, às 20h30.

