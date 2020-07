Pep Guardiola responde críticas de Jurgen Klopp e José Mourinho Técnico do City se mostrou feliz com decisão do CAS favorável ao seu clube para que possa jogar a próxima Liga dos Campeões e não seja punido pelo Fair Play Financeiro

O técnico Pep Guardiola respondeu as críticas feitas por Jurgen Klopp e José Mourinho e afirmou que o Manchester City merecia um pedido de desculpas por todo o dano de imagem que sofreu desde o período em que sofreu punição da Uefa por cometer supostas infrações no Fair Play Financeiro.

– Mourinho e outros treinadores sabem, fomos prejudicados, deveriam nos pedir desculpas. Se fizermos algo errado, aceitaremos a decisão do CAS (Corte Arbitral do Esporte). As pessoas falavam que nós estávamos roubando, mentindo. A presunção de inocência não existia. Nós estamos felizes de defender o que fizemos no campo.

O espanhol também desabafou sobre a atuação dos outros clubes em relação a punição sofrida pelo Manchester City.

– Eles precisam entrar em campo e nos derrotar, como esportistas que somos. Não ficar atrás da gente e começar a sussurrar, sete ou oito clubes, sobre o que devemos fazer. Nossa reputação foi danificada. Sei que para clubes de elite, como Liverpool, Arsenal ou United é desconfortável estarmos aqui, mas eles precisam entender que merecemos estar aqui e lutar pelo que eles conquistaram no passado.

Com a decisão, o time de Guardiola está apto para participar da próxima Liga dos Campeões e a equipe já está com vaga garantida no G-4 do Campeonato Inglês. O Manchester City é matematicamente o vice-campeão da competição e está em busca de reforços para a próxima temporada.

