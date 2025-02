Penúltimo dia de Sanremo quebra recorde de participação

SANREMO, 15 FEV (ANSA) – A quarta noite do Festival de Sanremo, que foi marcada pela presença do ator Roberto Benigni e pela competição de duetos, registrou um recorde histórico de participação e se confirmou como um dos eventos mais queridos do concurso italiano.

De acordo com a emissora pública RAI, o programa teve uma média de 13,5 milhões de espectadores, o que equivale a 70,8% de share, uma marca nunca antes alcançada pelo festival na penúltima noite do evento.

O recorde anterior era da edição passada de Sanremo, quando o concurso era dirigido por Amadeus. Na ocasião, o festival alcançou 67,8% de share no quarto dia, com base em dados da Auditel referentes apenas à audiência da TV tradicional.

A competição de duetos foi vencida por Giorgia e Annalisa, que cantaram a música “Skyfall”, de Adele. O concorrente Lucio Corsi, que se apresentou ao lado de Topo Gigio, um dos personagens mais amados da Itália, ficou em segundo lugar com a canção “Nel Blu Dipinto di Blu” (Volare), de Domenico Modugno.

A edição de 2025 do Festival de Sanremo terminará neste sábado (15), com o anúncio do vencedor do concurso. (ANSA).