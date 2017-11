Pentágono: Pyongyang lançou míssil intercontinental que voou 1.000 km

A Coreia do Norte lançou nesta terça-feira (28) um míssil balístico intercontinental (ICBM) que voou 1.000 quilômetros antes de cair no Mar do Japão, informou o Pentágono.

Segundo as primeiras informações recolhidas pelo Departamento americano de Defesa, o míssil foi lançado de Sain Ni (Coreia do Norte) e sobrevoou a Zona Econômica Exclusiva do Japão.

O Pentágono explicou em comunicado que o artefato não colocou os Estados Unidos, seus territórios e seus aliados em perigo.

“Nosso compromisso de defender nossos aliados, incluindo Coreia do Sul e Japão, ante as ameaças permanece intacto”, afirmou.

“Estamos preparados para nos defendermos e defender nossos aliados de qualquer ataque ou provocação”, acrescentou.

Os Estados Unidos repetiram que não permitirão que a Coreia do Norte lance nenhum tipo de míssil que leve uma ogiva nuclear para seu território.

Mas os especialistas afirmam que Pyongyang está perto de seu objetivo, após realizar seis testes desde 2006 e lançar diferentes tipos de mísseis.