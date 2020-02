Pentágono libera US$ 3,8 bilhões a mais para muro na fronteira

O Pentágono vai abrir mão da compra de vários aviões F-35 e drones para desbloquear 3,8 bilhões de dólares adicionais para o muro que o presidente Donald Trump quer erguer na fronteira com o México, segundo documentos entregues nesta quinta-feira ao Congresso.

Esse fundo inclui US$ 2,2 bilhões do orçamento do Pentágono para 2020 que havia sido alocado para a compra de equipamentos para a US Air Force e US Navy, de acordo com os documentos consultados pela AFP.

O restante vem de fundos inicialmente previstos para as operações externas das forças armadas americanas (Afeganistão, Síria, Iraque).