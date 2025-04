O escritório do inspetor geral do Pentágono investigará o uso do aplicativo de mensagens Signal por parte do secretário de Defesa, Pete Hegseth, para discutir ataques aéreos no Iêmen, de acordo com um memorando publicado nesta quinta-feira (3).

A investigação avaliará “até que ponto o secretário de Defesa e outros funcionários do Departamento de Defesa cumpriram as políticas e procedimentos”, de acordo com o memorando do inspetor geral interino, Steven Stebbins.

