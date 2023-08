Pentágono descarta que avião de Prigozhin tenha sido derrubado por míssil

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/08/2023 - 16:24 Compartilhe

O Pentágono informou, nesta quinta-feira (24), que não tinha informações que apoiassem teorias de que um míssil terra-ar tenha sido usado para derrubar a aeronave em que viajava Yevgeny Prigozhin, líder do grupo Wagner.

O exército dos Estados Unidos “não tem informações que sugiram que houve um míssil terra-ar” envolvido na queda do avião, afirmou o porta-voz do Departamento de Defesa, Pat Ryder, que chamou os relatos sobre um míssil de “incorretos”.

Ryder disse que não poderia dar informações sobre o que causou a queda do avião privado do Wagner na quarta-feira, a noroeste de Moscou, matando as dez pessoas a bordo.

Mas afirmou acreditar que Prigozhin morreu na queda.

“Nossa avaliação, com base em vários fatores, é de que ele provavelmente morreu”, disse Ryder.

