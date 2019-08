Ex-jogador Edilson fala sobre acusação de fraude em loteria: ‘Fui absolvido’

Rio – Campeão do mundo em 2002 com a seleção brasileira, o ex-jogador Edílson relembrou a denúncia sobre o seu suposto envolvimento em um esquema que cometia diversos tipos de fraude, incluindo o recebimento ilegal de prêmios de loterias esportivas, em 2015. O caso foi esclarecido durante o programa “Conversa com Bial”, exibido na madrugada desta sexta, na Rede Globo.

“A acusação foi que atendi o telefone, o telefone dessa pessoa estava grampeado e me envolveram nessa operação. Não sabia nem o que era, não tinha noção. Fui absolvido, mas se não tivesse oportunidade de falar sobre isso, ninguém saberia, as pessoas têm essa imagem. Pedi para tocar nesse assunto porque as pessoas merecem saber a verdade”, falou o “Capetinha”.

O esquema ilegal funcionava através da captação e validação de premiações não sacadas pelos ganhadores. Os participantes da quadrilha falsificavam os bilhetes premiados e retiravam junto à Caixa, dividindo entre o grupo o valor recebido.